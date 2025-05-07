Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Nisan’da %2,5 arttı

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Nisan ayında aylık %0,14 ve yıllık %2,5 artışla 16.764 RMB/m2 (2.328$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,69 ve yıllık %7,23 düşüşle 13.892 RMB/m2 (1.929$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,1 puan daha fazla olurken, yıllık bazdaki düşüş 0,06 puan daha yavaş gerçekleşti.

1$ = 7,2005 RMB