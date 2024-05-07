Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Nisan ayında %1,08 arttı

Salı, 07 Mayıs 2024 09:58:04 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Nisan ayında aylık %0,27 ve yıllık %1,08 artışla 16.355 RMB/m2 (2.303,5$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,75 ve yıllık %5,38 düşüşle 14.975 RMB/m2 (2.109$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,19 puan daha hızlı olurken ve yıllık bazdaki düşüş 0,58 puan daha hızlı gerçekleşti.

1$ = 7,1002 RMB