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Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Mayıs ayında %0,25 arttı

Pazartesi, 03 Haziran 2024 11:28:04 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Mayıs ayında aylık %0,25 ve yıllık %1,33 artışla 16.396 RMB/m2 (2.309$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,70 ve yıllık %5,8 düşüşle 14.870 RMB/m2 (2.094$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,05 puan daha yavaş olurken ve yıllık bazdaki düşüş 0,42 puan daha hızlı gerçekleşti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu İnşaat 

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