Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Mart ayında %0,82 arttı

Çarşamba, 03 Nisan 2024 10:49:25 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Mart ayında aylık %0,27 ve yıllık %0,82 artışla 16.311 RMB/m2 (2.297$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,56 ve yıllık %4,8 düşüşle 15.088 RMB/m2 (2.125$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,19 puan daha yavaş olurken ve yıllık bazdaki düşüş 0,49 puan daha hızlı oldu.

1$ = 7,0949 RMB