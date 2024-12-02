Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Kasım’da %2,4 yükseldi

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Kasım ayında aylık %0,36 ve yıllık %2,4 artışla 16.592 RMB/m2 (2.308$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,57 ve yıllık %7,29 düşüşle 14.278 RMB/m2 (1.986$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,03 puan daha yavaş olurken ve yıllık bazdaki düşüş 0,02 puan daha hızlı gerçekleşti.