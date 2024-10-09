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Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Eylül’de %1,85 arttı

Çarşamba, 09 Ekim 2024 09:10:05 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Eylül ayında aylık %0,14 ve yıllık %1,85 artışla 16.484 RMB/m2 (2.331,5$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,7 ve yıllık %7,13 düşüşle 14.447 RMB/m2 (2.043$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,01 puan daha yavaş olurken ve yıllık bazdaki düşüş 0,24 puan daha hızlı gerçekleşti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu İnşaat 

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