Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Eylül’de %1,85 arttı

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Eylül ayında aylık %0,14 ve yıllık %1,85 artışla 16.484 RMB/m2 (2.331,5$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,7 ve yıllık %7,13 düşüşle 14.447 RMB/m2 (2.043$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,01 puan daha yavaş olurken ve yıllık bazdaki düşüş 0,24 puan daha hızlı gerçekleşti.