Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Aralık’ta aylık %0,37 arttı

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %0,37 ve yıllık %2,68 artışla 16.654 RMB/m2 (2.316$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,53 ve yıllık %7,26 düşüşle 14.203 RMB/m2 (1.975$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,04 puan daha yavaş olurken ve yıllık bazdaki düşüş 0,03 puan daha yavaş gerçekleşti.

31 Aralık tarihinde Çin hükümeti gayrimenkul sektörünü canlandırmak adına teşvik politikaları açıkladı.