Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Ağustos ayında %1,76 arttı

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Ağustos ayında aylık %0,11 ve yıllık %1,76 artışla 16.461 RMB/m2 (2.318,5$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,71 ve yıllık %6,89 düşüşle 14.549 RMB/m2 (2.049$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,03 puan daha yavaş olurken ve yıllık bazdaki düşüş 0,31 puan daha hızlı gerçekleşti.