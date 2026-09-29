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Çin'de ton başına çelik üretiminde enerji tüketimi 2026'nın Ağustos ayında %0,96 arttı

Salı, 29 Eylül 2026 10:18:56 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ağustos ayında Çin'de üretilen her bir metrik ton çelik başına kapsamlı enerji tüketimi yıllık bazda %0,96 artış kaydetti. Buna karşın Çin'deki büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerinin (CISA üyeleri) toplam enerji tüketimi aynı dönemde yıllık %5,17 düşüş gösterdi.

Öte yandan Ağustos ayında CISA üyesi şirketlerin toplam atık gaz emisyonları yıllık bazda %2,77 azaldı. Atık gaz içindeki kükürt dioksit emisyonları %12,77, partikül madde emisyonları %15,05 ve azot oksit emisyonları %7,84 oranında geriledi.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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