Çin'de ton başına çelik üretiminde enerji tüketimi 2026'nın Ağustos ayında %0,96 arttı

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ağustos ayında Çin'de üretilen her bir metrik ton çelik başına kapsamlı enerji tüketimi yıllık bazda %0,96 artış kaydetti. Buna karşın Çin'deki büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerinin (CISA üyeleri) toplam enerji tüketimi aynı dönemde yıllık %5,17 düşüş gösterdi.

Öte yandan Ağustos ayında CISA üyesi şirketlerin toplam atık gaz emisyonları yıllık bazda %2,77 azaldı. Atık gaz içindeki kükürt dioksit emisyonları %12,77, partikül madde emisyonları %15,05 ve azot oksit emisyonları %7,84 oranında geriledi.