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Çinli çelik üreticilerinin brüt kârı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde 29,43 milyar RMB oldu

Pazartesi, 28 Eylül 2026 11:01:56 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl Ocak-Ağustos döneminde Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %62,4 düşüşle 29,43 milyar RMB (4,4 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk sekiz ayında otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %16 düşüşle 253,38 milyar RMB (37,5 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde madencilik ve zenginleştirme sektörünün brüt kârı yıllık %2,8 düşüşle 31,37 milyar RMB (4,2 milyar $) olurken, metal ürünleri imalat sektörünün brüt kârı %6,3 düşüşle 88,79 milyar RMB (11,2 milyar $) seviyesinde yer aldı. Demir yolu, gemi, havacılık ve diğer ulaşım ekipmanları imalat sektörünün brüt kârı ise yıllık %10,9 artışla 98,48 milyar RMB (12,8 milyar $) seviyesine yükseldi.

Ağustos ayında metal izabe ve haddeleme sektörü 340 milyon RMB (50,4 milyon $) brüt kâr kaydederken, bu durum sektörün genelinin Ağustos ayında başa baş noktasına yakın seyrettiğine işaret etti. Söz konusu görünüm, aylık kârların düzenli olarak birkaç milyar RMB seviyesine ulaştığı yılın ilk yarısına kıyasla keskin bir bozulma gösterdi. Demir cevheri, koklaşabilir taş kömürü ve kok fiyatlarının nispeten yüksek seyretmesi Ağustos ayında çelik üreticilerinin kârlılığını olumsuz etkiledi.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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