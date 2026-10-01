Zhongshou'nun Çin'deki Arvedi ESP hattı sıcak rulo sac üretiminde verimlilik rekorları kırdı

İngiltere merkezli tesis üreticisi Primetals Technologies, Çinli Zhongshou Special Steel'in Arvedi kesintisiz şerit üretim (ESP) hattının, ilk sıcak rulo sacın üretildiği 13 Mayıs 2026 tarihinden bu yana rekor verimliliğe ulaştığını ve devreye alma sürecinde kısa sürede önemli aşamalar kaydettiğini açıkladı.

Üretim dakikada 7 mt'a ulaştı

Hat, devreye alınmasından sonraki 30 gün içinde 1.250 mm genişliğindeki şeritlerde dakikada 7 mt üretime ulaşırken, Primetals'ın açıklamasına göre rulo genişliğinin her bir metresi başına malzeme akışı üzerinden ölçülen verimlilik, dünyadaki diğer ince slab döküm ve haddeleme tesislerinden yaklaşık %20 daha yüksek seviyede gerçekleşti.

Ultra ince sıcak rulo sac üretiminde ilerleme

Tesis, 16 gün içinde 1 mm kalınlığında sıcak rulo sac üretirken, 11 hafta sonra 0,8 mm ve 17 hafta sonra 0,7 mm kalınlığında rulo üretimine başladı. Hat, ikinci döküm serisinden itibaren tamamen kesintisiz üretim modunda çalışıyor.

135 mm kalınlığında slab dökebilen bir döküm makinesi, dört kaba hadde tezgâhı ve beş bitirme tezgâhıyla donatılan Zhongshou hattı, dünya genelinde devreye alınan 11. Arvedi ESP tesisi oldu.