Maanshan Iron & Steel vasıflı çelik üretimi için Danieli'ye kütük döküm makinesi siparişi verdi

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Çinli çelik üreticisi Maanshan Iron & Steel'in Anhui eyaletinin Maanshan şehrindeki tesisinde dikişsiz borulara yönelik alaşımlı kaliteler dahil yüksek katma değerli vasıflı çelikler üretmek üzere yeni bir sürekli kütük döküm makinesi siparişi verdiğini açıkladı.

Yeni makine 150-380 mm çapında yuvarlak kütük üretecek

150-380 mm çapında yuvarlak kütük üretecek makine, şirketin Liquid Pool Control katılaşma modelini içeren Danieli Automation Seviye 1 ve Seviye 2 sistemleriyle donatılacak. Dinamik ikincil soğutma, yük dağılımı ve elektromanyetik karıştırma kontrolleriyle döküm koşullarının istikrarlı, ürün kalitesinin ise tutarlı olması sağlanacak.

Ana bileşenler Çin'de üretilecek

Ana bileşenlerin üretimi, montajı ve testleri Danieli'nin Çin'deki tesislerinde gerçekleştirilecek. Yeni sipariş, iki şirket arasında 2000 yılında başlayan ve Maanshan'ın uzun çelik ürün portföyüne yönelik yuvarlak, kare ve özel şekilli kütük döküm makinelerini kapsayan iş birliğinin devamı niteliğinde.