Çin’de ticari araç satışları 2025 yılında %10,9 arttı

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin verilerine göre 2025 yılında Çin’de ticari araç üretimi yıllık bazda %12 artarak 4,26 milyon adede, satışları ise %10,9 artarak 4,3 milyon adede ulaştı.

Sadece Aralık ayında ise ticari araç üretimi yıllık bazda %15,5, aylık bazda %7,4 artışla 416.000 adet, satışlar ise yıllık bazda %15,3 artış, aylık bazda %8,5 yükselişle 425.000 adet oldu.

Öte yandan 2025 yılında Çin’de binek araç üretimi yıllık bazda %10,2 artarak 30,3 milyon adede, satışları ise %9,2 artarak 30,1 milyon adede ulaştı.

Sadece Aralık ayında ise ticari araç üretimi yıllık bazda %4,2, aylık bazda %8,4 düşüşle 2,88 milyon adet, satışlar ise yıllık bazda %8,7, aylık bazda %6,3 düşüşle 2,85 milyon adet oldu.