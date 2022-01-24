Çin’de temel nihai mamul stokları Ocak ortasında %10,2 arttı

Pazartesi, 24 Ocak 2022 12:10:52 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 20 Ocak tarihi itibarıyla, 10 Ocak tarihine kıyasla 810.000 mt veya %10,2 artış göstererek 8,74 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları, 10 Ocak tarihine kıyasla sırasıyla %1,9, %11 ve %8,7 ve %19,1 artarak 1,61 milyon mt, 1,01 milyon mt, 1,38 milyon mt ve 3,62 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Öte yandan, yerel soğuk sac stoku ise %0,9 düşüşle 1,12 milyon mt oldu.