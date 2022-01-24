﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’de temel nihai mamul stokları Ocak ortasında %10,2 arttı

Pazartesi, 24 Ocak 2022 12:10:52 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 20 Ocak tarihi itibarıyla, 10 Ocak tarihine kıyasla 810.000 mt veya %10,2 artış göstererek 8,74 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları, 10 Ocak tarihine kıyasla sırasıyla %1,9, %11 ve %8,7 ve %19,1 artarak 1,61 milyon mt, 1,01 milyon mt, 1,38 milyon mt ve 3,62 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Öte yandan, yerel soğuk sac stoku ise %0,9 düşüşle 1,12 milyon mt oldu.


Etiketler: yassı ürünler  Uzak Doğu  Çin  uzun ürünler  levha  inşaat demiri  sıcak haddelenmiş  filmaşin  soğuk haddelenmiş  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

24 Oca

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ocak ortasında %0,8 arttı
24 Oca

Çin 2021’de 555.500 mt hurda ithal etti
17 Oca

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ocak başında %1,4 düştü
07 Oca

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık sonunda %1 düştü
04 Oca

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Aralık sonunda %1 düştü