Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım sonunda %4,2 düştü

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları, 30 Kasım tarihi itibarıyla, 20 Kasım tarihine kıyasla 380.000 mt veya %4,2 düşüş göstererek 8,65 milyon mt oldu.
Söz konusu tarih itibarıyla, Çin’de yerel sıcak sac, soğuk sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları sırasıyla %0,6, %2,6, %5, %4,3 ve %6 düşerek 157 milyon mt, 1,11 milyon mt, 950.000 milyon mt, 1,55 milyon mt ve 3,47 milyon mt seviyelerinde yer aldı.