Çin’de temel nihai mamul stokları Haziran ortasında %3,8 arttı

Salı, 28 Haziran 2022 10:07:37 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 20 Haziran tarihi itibarıyla, 10 Haziran tarihine kıyasla 470.000 mt veya %3,8 artış göstererek 12,85 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak sac, soğuk sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 10 Haziran tarihine kıyasla sırasıyla %6,9, %0,8, %5,8, %2,2 ve %3,6 artışla 2,01 milyon mt, 1,27 milyon mt, 1,10 milyon mt, 1,88 milyon mt ve 6,59 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.