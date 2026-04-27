Çin’de temel nihai mamul stokları 2026 yılı Nisan ortasında %2 azaldı

Çin Demir Çelik Birliğinin yaptığı açıklamaya göre ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 20 Nisan tarihi itibarıyla 10 Nisan tarihine kıyasla %2 düşüşle 10,6 milyon mt seviyesine geriledi.

Stoklardaki düşüş aşağı yönlü alımların stokları eritmeye devam ettiğini ve nisan ayındaki geleneksel yoğun sezon talebinin gerçekten gerçekleştiğini gösteriyor. Ancak stok eritme hızının yavaşlaması, stok azaltma hızının ivme kaybettiğine ve yoğun sezon talebinin zirve noktasının halihazırda geride kalmış olabileceğine işaret ediyor.

20 Nisan tarihi itibarıyla sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları 10 Nisan tarihine kıyasla sırasıyla %2,8, %0,7, %5,5 ve %2 azalırken, orta kalınlıkla levha stokları %0,9 arttı.