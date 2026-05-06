Çin’de başlıca nihai mamul stokları 2026 Nisan sonunda %3,6 düştü

Çin Demir ve Çelik Birliğinin (CISA) açıkladığı verilere göre 30 Nisan itibarıyla Çin’in 21 büyük şehrindeki beş ana nihai çelik ürününe ait toplam yurt içi stoklar 10,22 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, 20 Nisan’a kıyasla %3,6 düşüş gösterirken, düşüş hızı Nisan ortasında (11-20 Nisan) kaydedilen seviyeye göre 1,6 puan daha hızlı gerçekleşti.

Stoklardaki düşüş, son kullanıcıların alımlarının stokları eritmeye devam ettiğini ve Nisan ayındaki geleneksel yoğun sezonda talebin oldukça güçlü seyrettiğini gösterdi. Ayrıca 1-5 Mayıs tarihleri arasındaki İşçi Bayramı tatili öncesinde son kullanıcıların gerçekleştirdiği stok yenilemeleri de Çin’de başlıca nihai mamul stoklarının gerilemesine katkı sağladı.

30 Nisan itibarıyla sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları 20 Nisan’a kıyasla sırasıyla %1,4, %2,7, %2,6, %2,9 ve %5,2 oranında düştü.