 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’de...

Çin’de başlıca nihai mamul stokları 2026 Mayıs ayı başında %2,2 düştü

Cuma, 15 Mayıs 2026 10:22:43 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği tarafından açıklanan verilere göre 10 Mayıs tarihi itibarıyla Çin’deki 21 büyük şehirde beş ana nihai mamul ürününe ait toplam yerel stoklar, 30 Nisan’a kıyasla %2,2 düşüşle 10 milyon mt seviyesine geriledi. Ancak bu düşüş hızı, Nisan sonu (21-30 Nisan) kaydedilen gerilemeye kıyasla 1,4 puan daha yavaş gerçekleşti.

Stoklardaki düşüşün sürmesi, son kullanıcıların alımlarıyla stokların eridiğini ve İşçi Bayramı tatilinin (1-5 Mayıs) ardından talebin oldukça iyi seyrettiğini gösterdi. Bazı son kullanıcıların tatil sonrası stok yenileme ihtiyacı duyması da talebi destekledi.

Özellikle 10 Mayıs itibarıyla sıcak rulo sac ve soğuk sac stokları sırasıyla %0,5 ve %3,5 artış gösterirken, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları ise 30 Nisan’a kıyasla sırasıyla %1,8, %6 ve %4,4 düşüş kaydetti.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac İnşaat Demiri Filmaşin Soğuk Rulo Sac Levha Uzun Ürünler Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca nihai mamul stokları 2026 Nisan sonunda %3,6 düştü

06 May | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları 2025 yılının Aralık ayı ortasında %5,9 azaldı

25 Ara | Çelik Haberler

Liaoning’deki başlıca üreticiler sıcak rulo sac, filmaşin ve inşaat demiri fiyatlarını Eylül ayı için 28$/mt artırdı

13 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de temel nihai mamul stokları Ocak ayının sonunda %8,9 arttı

05 Şub | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Ocak ayının ortasında %1,7 arttı

23 Oca | Çelik Haberler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Temmuz sonunda %1,8 arttı

04 Ağu | Çelik Haberler

Yıl sonu yaklaşırken AB’nin dördüncü çeyrek için ayırdığı ithalat kotaları tükeniyor

26 Ara | Çelik Haberler

AB yeni koruma sistemi için kota tonajlarını açıkladı

08 Eki | Çelik Haberler

AB’nin Türkiye’ye ayırdığı sıcak rulo sac kotasının yarısı ilk ayda doldu

23 Tem | Çelik Haberler

İkinci çeyrek sona ererken AB’nin çoğu çelik ithalat kotası neredeyse doldu

27 Haz | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  10 mm
Genişlik:  1.500 mm
Boy:  3.000 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  15 mm
Genişlik:  1.500 mm
Boy:  3.000 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  2,5 mm
Genişlik:  1.000 mm
Boy:  2.000 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis