Çin’de başlıca nihai mamul stokları 2026 Mayıs ayı başında %2,2 düştü

Çin Demir Çelik Birliği tarafından açıklanan verilere göre 10 Mayıs tarihi itibarıyla Çin’deki 21 büyük şehirde beş ana nihai mamul ürününe ait toplam yerel stoklar, 30 Nisan’a kıyasla %2,2 düşüşle 10 milyon mt seviyesine geriledi. Ancak bu düşüş hızı, Nisan sonu (21-30 Nisan) kaydedilen gerilemeye kıyasla 1,4 puan daha yavaş gerçekleşti.

Stoklardaki düşüşün sürmesi, son kullanıcıların alımlarıyla stokların eridiğini ve İşçi Bayramı tatilinin (1-5 Mayıs) ardından talebin oldukça iyi seyrettiğini gösterdi. Bazı son kullanıcıların tatil sonrası stok yenileme ihtiyacı duyması da talebi destekledi.

Özellikle 10 Mayıs itibarıyla sıcak rulo sac ve soğuk sac stokları sırasıyla %0,5 ve %3,5 artış gösterirken, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları ise 30 Nisan’a kıyasla sırasıyla %1,8, %6 ve %4,4 düşüş kaydetti.