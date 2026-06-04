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Çin’de başlıca nihai mamul stokları 2026 yılı Mayıs ayının sonunda %1,6 geriledi

Perşembe, 04 Haziran 2026 09:58:58 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği tarafından açıklanan verilere göre bu yıl 31 Mayıs tarihi itibarıyla Çin’in 21 büyük kentindeki beş ana nihai mamul ürünü için toplam yurt içi stoklar 20 Mayıs’a kıyasla %1,6 düşüşle 9,39 milyon mt seviyesinde yer aldı. Stoklardaki gerileme hızı Mayıs ayının ortasında (11-20 Mayıs) kaydedilen düşüşe göre 3,0 puan yavaşladı.

Stoklardaki düşüşün devam etmesi, son kullanıcı sektörlerden gelen alımların stok tüketimine yol açtığını gösterirken, düşüş hızındaki yavaşlama ise söz konusu dönemde nihai kullanıcı talebinin kademeli olarak zayıfladığına işaret etti.

31 Mayıs itibarıyla sıcak rulo sac stokları 20 Mayıs’a göre %2,9 artış gösterdi. Buna karşılık soğuk rulo sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları sırasıyla %0,7, %6,0 ve %3,7 gerilerken, orta kalınlıkta çelik levha stokları ise aynı kaldı.


Etiketler: İnşaat Demiri Filmaşin Levha Soğuk Rulo Sac Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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