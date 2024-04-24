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Çin’de ekskavatör satışlarının Nisan ayında %1,5 düşmesi bekleniyor

Çarşamba, 24 Nisan 2024 11:13:51 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’de ekskavatör satışlarının bu yılın Nisan ayında yıllık %1,5 düşüşle 18.500 adet seviyesinde yer alması bekleniyor.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık bazda neredeyse yatay seyrederek 9.500 adet ve dış piyasalara ise yıllık %2,8 düşüşle 9.000 adet satış gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

Yılın Ocak-Nisan döneminde Çin’de ekskavatör satışlarının yıllık %10,2 düşüşle 68.480 adet olması bekleniyor. İç piyasaya yapılan satışların yıllık %6,25, dış piyasalara yapılan satışların ise yıllık %14 düşeceği öngörülüyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu İnşaat 

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