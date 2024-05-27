Çin’de ekskavatör satışlarının Mayıs ayında %5 yükselmesi bekleniyor

Pazartesi, 27 Mayıs 2024 10:35:42 (GMT+3) | Şanghay

Çin’de ekskavatör satışlarının bu yılın Mayıs ayında yıllık %5 artışla 16.200 adet seviyesinde yer alması bekleniyor.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık bazda %19 artışla 7.700 adet ve dış piyasalara ise yıllık %17 düşüşle 8.500 adet satış gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

Yılın Ocak-Mayıs döneminde Çin’de ekskavatör satışlarının yıllık %9 düşmesi bekleniyor. İç piyasaya yapılan satışların yıllık %0,5, dış piyasalara yapılan satışların ise yıllık %16 düşeceği öngörülüyor.

Çin’de altyapıya yapılan sabit varlık yatırımlarının artmaya devam etmesi ve ekskavatör satışlarının bundan olumlu etkilenmesi bekleniyor. Ancak nispeten yüksek seviyelerde yer alan stok seviyeleri yapılan ihracat miktarını düşürecek.