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Çin’de ekskavatör satışlarının Mayıs ayında %5 yükselmesi bekleniyor

Pazartesi, 27 Mayıs 2024 10:35:42 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’de ekskavatör satışlarının bu yılın Mayıs ayında yıllık %5 artışla 16.200 adet seviyesinde yer alması bekleniyor.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık bazda %19 artışla 7.700 adet ve dış piyasalara ise yıllık %17 düşüşle 8.500 adet satış gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

Yılın Ocak-Mayıs döneminde Çin’de ekskavatör satışlarının yıllık %9 düşmesi bekleniyor. İç piyasaya yapılan satışların yıllık %0,5, dış piyasalara yapılan satışların ise yıllık %16 düşeceği öngörülüyor.

Çin’de altyapıya yapılan sabit varlık yatırımlarının artmaya devam etmesi ve ekskavatör satışlarının bundan olumlu etkilenmesi bekleniyor. Ancak nispeten yüksek seviyelerde yer alan stok seviyeleri yapılan ihracat miktarını düşürecek.


Etiketler: Çin Uzak Doğu İnşaat 

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