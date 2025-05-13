Çin’de ekskavatör satışları Nisan ayında %17,6 arttı

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında Çin’de ekskavatör satışları yıllık %17,6 artışla 22.145 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %16,4 artışla 12.547 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %19,3 artışla 9.595 adet satış gerçekleştirildi.

Ocak-Nisan döneminde ise Çin’de ekskavatör satışları yıllık %21,4 artışla 83.514 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %31,9 artışla 49.109 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %9,02 artışla 34.405 adet satış yapıldı.