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Çin’de ekskavatör satışları Nisan ayında %17,6 arttı

Salı, 13 Mayıs 2025 10:55:34 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında Çin’de ekskavatör satışları yıllık %17,6 artışla 22.145 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %16,4 artışla 12.547 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %19,3 artışla 9.595 adet satış gerçekleştirildi.

Ocak-Nisan döneminde ise Çin’de ekskavatör satışları yıllık %21,4 artışla 83.514 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %31,9 artışla 49.109 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %9,02 artışla 34.405 adet satış yapıldı.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 

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