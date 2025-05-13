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Çin’de binek araç satışları Ocak-Nisan döneminde %12,4 arttı

Salı, 13 Mayıs 2025 10:55:42 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede binek araç üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Nisan döneminde sırasıyla yıllık %14,5 ve %12,4 artışla 8,77 milyon ve 8,64 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.

Sadece Nisan ayında ise ülkede binek araç üretimi ve satışları aylık bazda sırasıyla %12,4 ve %10 düşüşle, yıllık bazda ise sırasıyla %10,2 ve %11 yükselişle 2,26 milyon ve 2,22 milyon adet seviyelerinde yer aldı. 

Bahsi geçen dönemde ülkenin ticari araç üretimi ve satışları sırasıyla %4,1 ve %2 artış ile 1,41 milyon adet ve 1,42 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.

Nisan ayında ise ülkede ticari araç üretimi yıllık bazda %1,3 artış ve aylık %16 düşüşle 362.000 adet, satışları ise yıllık bazda %2,7 artış ve aylık bazda %17,9 gerilemeyle 367.000 adet oldu. 


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 

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