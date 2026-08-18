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Çin'de başlıca nihai mamul stokları 2026 Ağustos başında %0,6 arttı

Salı, 18 Ağustos 2026 13:44:42 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl 10 Ağustos itibarıyla Çin'in 21 büyük şehrinde beş ana nihai mamul ürününün toplam yerel stokları 31 Temmuz'a kıyasla %0,6 artışla 9,86 milyon mt seviyesinde yer aldı. Temmuz ayının son 11 gününde (21-31 Temmuz) ise stoklarda %1,9 artış kaydedilmişti.

Geleneksel olarak talebin zayıf olduğu sezonda çelik talebinin düşük seyretmesi ve Çin'i etkileyen tayfunlar, söz konusu dönemde nihai mamul stoklarının artmasına katkıda bulundu.

10 Ağustos itibarıyla sıcak rulo sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları 31 Temmuz'a kıyasla sırasıyla %0,9, %1,2 ve %1,2 artarken, soğuk rulo sac stokları %1,4 düştü. Orta kalınlıktaki levha stokları ise yatay seyretti.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: İnşaat Demiri Filmaşin Levha Sıcak Rulo Sac Soğuk Rulo Sac Uzun Ürünler Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  10 mm
Genişlik:  1.500 mm
Boy:  3.000 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  15 mm
Genişlik:  1.500 mm
Boy:  3.000 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  2,5 mm
Genişlik:  1.000 mm
Boy:  2.000 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör

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