Çin'de başlıca nihai mamul stokları 2026 Ağustos başında %0,6 arttı

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl 10 Ağustos itibarıyla Çin'in 21 büyük şehrinde beş ana nihai mamul ürününün toplam yerel stokları 31 Temmuz'a kıyasla %0,6 artışla 9,86 milyon mt seviyesinde yer aldı. Temmuz ayının son 11 gününde (21-31 Temmuz) ise stoklarda %1,9 artış kaydedilmişti.

Geleneksel olarak talebin zayıf olduğu sezonda çelik talebinin düşük seyretmesi ve Çin'i etkileyen tayfunlar, söz konusu dönemde nihai mamul stoklarının artmasına katkıda bulundu.

10 Ağustos itibarıyla sıcak rulo sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları 31 Temmuz'a kıyasla sırasıyla %0,9, %1,2 ve %1,2 artarken, soğuk rulo sac stokları %1,4 düştü. Orta kalınlıktaki levha stokları ise yatay seyretti.