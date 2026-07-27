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Çin'de başlıca nihai mamul stokları 2026 Temmuz ortasında %0,7 geriledi

Pazartesi, 27 Temmuz 2026 10:41:50 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği tarafından açıklanan verilere göre 20 Temmuz itibarıyla Çin'in 21 büyük kentindeki beş ana mamul çelik ürününün toplam stokları 9,62 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, 10 Temmuz'a kıyasla %0,7 gerilerken, Temmuz başında (1-10 Temmuz) stoklar %3,6 artış göstermişti.

Söz konusu dönemde çelik üreticilerinin zarar etmeye devam etmesi nedeniyle üretimlerini azaltmaları, stokların gerilemesinde etkili oldu.

Ürün bazında bakıldığında 20 Temmuz itibarıyla sıcak rulo sac stokları 10 Temmuz'a göre %0,4 artarken, soğuk sac, orta kalınlıkta sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları sırasıyla %2,8, %1,8, %1,2 ve %0,2 oranlarında azaldı.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Filmaşin Soğuk Rulo Sac İnşaat Demiri Levha Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Dilme Sac
Kalınlık:  1,1 - 6 mm
Genişlik:  25 - 2.000 mm
Rulo:   R
S235JR-S275JR-S355JR-S420MC-S460MC-S500MC- S550MC-S700MC
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
ISMAIL CAN METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,1 - 25 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
S235JR-S275JR-S355JR-S420MC-S460MC-S500MC- S550MC-S700MC
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör




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