Çin'de başlıca nihai mamul stokları 2026 Temmuz ortasında %0,7 geriledi

Çin Demir ve Çelik Birliği tarafından açıklanan verilere göre 20 Temmuz itibarıyla Çin'in 21 büyük kentindeki beş ana mamul çelik ürününün toplam stokları 9,62 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, 10 Temmuz'a kıyasla %0,7 gerilerken, Temmuz başında (1-10 Temmuz) stoklar %3,6 artış göstermişti.

Söz konusu dönemde çelik üreticilerinin zarar etmeye devam etmesi nedeniyle üretimlerini azaltmaları, stokların gerilemesinde etkili oldu.

Ürün bazında bakıldığında 20 Temmuz itibarıyla sıcak rulo sac stokları 10 Temmuz'a göre %0,4 artarken, soğuk sac, orta kalınlıkta sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları sırasıyla %2,8, %1,8, %1,2 ve %0,2 oranlarında azaldı.