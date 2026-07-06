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Çin'de başlıca nihai mamul stokları 2026 Haziran sonunda %0,1 arttı

Pazartesi, 06 Temmuz 2026 10:16:25 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği tarafından açıklanan verilere göre, 30 Haziran itibarıyla Çin'in 21 büyük kentindeki beş ana nihai mamul ürününün toplam stokları 20 Haziran'a kıyasla %0,1 artarak 9,35 milyon mt seviyesinde yer aldı. Haziran ayının ortasında (11-20 Haziran) %0,4'lük düşüş kaydedilmişti.

Ülke genelinde etkili olan yağışlar ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle nihai tüketici talebinin zayıf seyretmesi, çelik piyasasında stok eritme faaliyetlerini olumsuz etkileyerek Haziran ayı sonunda stokların artmasına neden oldu.

Ürün bazında değerlendirildiğinde 30 Haziran itibarıyla sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac stokları 20 Haziran'a kıyasla sırasıyla %1,4 ve %0,7 artarken, filmaşin ve inşaat demiri stokları sırasıyla %1,3 ve %0,5 geriledi. Orta kalınlıkta çelik levha stokları ise önceki döneme göre değişim göstermedi.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Filmaşin Soğuk Rulo Sac İnşaat Demiri Levha Yassı Ürünler Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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