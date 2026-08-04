Çin'de başlıca nihai mamul stokları 2026 Temmuz sonunda %1,9 arttı

Çin Demir ve Çelik Birliği tarafından açıklanan verilere göre 31 Temmuz itibarıyla Çin'in 21 büyük kentindeki beş ana mamul çelik ürününün toplam stokları, 20 Temmuz'a kıyasla %1,9 artışla 9,8 milyon mt seviyesine ulaştı. Temmuz ayının ortasında (11-20 Temmuz) stoklar %0,7 gerilemişti.

Geleneksel cansız sezonda yüksek sıcaklıkların etkisiyle çelik talebinin daha da zayıflaması, söz konusu dönemde nihai mamul stoklarının hafif yükselmesine neden oldu.

31 Temmuz itibarıyla sıcak rulo sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları 20 Temmuz'a kıyasla sırasıyla %4,0, %2,5 ve %2,9 artarken, soğuk rulo sac ve orta kalınlıkta levha stokları ise sırasıyla %1,4 ve %2,8 geriledi.