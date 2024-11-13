Çin Maliye Bakanlığı 2025 için ucuz konut projelerine ayrılan bütçeyi açıkladı

Çin Maliye Bakanlığı, 2025 yılında şehirlerdeki ucuz konut projelerine yapılacak devlet teşvikleri için ayrılan bütçeyi 56,6 milyar RMB (7,9 milyar $) olarak açıkladı. Ucuz ve kullanışlı konutların inşaatı için 11,9 milyar RMB ayrılırken şehirlerdeki köylerin yenilenmesine 10 milyar RMB (1,4 milyar $) bütçe tahsis edildi. Bununla birlikte eski yerleşim yerlerinin ve gecekonduların yenilenmesi için sırasıyla 33,2 milyar RMB (4,6 milyar $) ve 1,4 milyar RMB (200 milyon $) harcanacak.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, müteahhitler tarafından satın alınmış ancak henüz üzerinde projeye başlanmamış arsaların kullanılması için özel devlet tahlillerinin gerekeceğini bildirdi.