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Çin Maliye Bakanlığı 2025 için ucuz konut projelerine ayrılan bütçeyi açıkladı

Çarşamba, 13 Kasım 2024 13:38:41 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Maliye Bakanlığı, 2025 yılında şehirlerdeki ucuz konut projelerine yapılacak devlet teşvikleri için ayrılan bütçeyi 56,6 milyar RMB (7,9 milyar $) olarak açıkladı. Ucuz ve kullanışlı konutların inşaatı için 11,9 milyar RMB ayrılırken şehirlerdeki köylerin yenilenmesine 10 milyar RMB (1,4 milyar $) bütçe tahsis edildi. Bununla birlikte eski yerleşim yerlerinin ve gecekonduların yenilenmesi için sırasıyla 33,2 milyar RMB (4,6 milyar $) ve 1,4 milyar RMB (200 milyon $) harcanacak.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, müteahhitler tarafından satın alınmış ancak henüz üzerinde projeye başlanmamış arsaların kullanılması için özel devlet tahlillerinin gerekeceğini bildirdi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu İnşaat 

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