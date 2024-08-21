Çin çelik piyasasını canlandırmak için seçilmiş gayrimenkul projelerine 1,4 trilyon RMB mali destek verecek

Çin çelik piyasası, 21 Ağustos tarihinde Çinli bankaların seçilmiş gayrimenkul projeleri için toplam 1,4 trilyon RMB mali destek vereceklerinin açıklanmasıyla nihayet aradığı desteği buldu. Bahsi geçen meblağ beklentilerin çok üzerinde olurken bu haber vadeli çelik fiyatlarının gün içinde %2-4 artış göstermesine yol açtı. Yerel spot teklifler ve dış piyasalara verilen fiyatlarda daha hafif artış görüldü.

Çinli kurumsal bankalar 21 Ağustos tarihinde seçilmiş 5.392 gayrimenkul projesi için 1,4 trilyon RMB (192,3 milyar $) mali destek verilmesini onayladı. Projelerin seçilerek desteklenme programı Ocak ayında hayata geçirilmiş ve incelemeden geçen gayrimenkul projeleri için 17,2$/mt mali destek sağlamıştı.

Bununla birlikte kaynaklara göre aralarında Changsha, Xiamen, Changchun, Taizhou ve Quanzhou da bulunan en az 10 şehirde konut alım şartları değiştirildi. Yerel yönetimlere sadece kurumsal binaları değil, mevcut konutları da daha sonra satmak üzere almaları için izin verileceğine yönelik güçlü duyumlar var. Böylece özel tahvillerden elde edilen finansman konut alımları için kullanılabilecek. Yerel yönetimler şu anda özel tahvillerin çoğunlukla altyapı projeleri için kullanılmasına izin veriyor.

Bütün bu gelişmelerin sonucu olarak Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri ve sıcak rulo sac fiyatları gün içinde sırasıyla %2,5 ve %3,79 artış gösterirken Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları %4,58 yükseldi. Spot çelik fiyatları, zayıf talepten etkilendikleri için daha yavaş bir şekilde artsa da beklentilerin iyileştiği görülüyor. Çinli bir tüccar, “Üreticiler bugün yerel fiyatlarını birkaç defa artırdı ve yerel inşaat demiri satışları hızlandı. Bununla birlikte sıcak rulo sac ve inşaat demiri fiyatları arasındaki fark da genişledi,” şeklinde konuştu. Pazartesi günü 32 RMB/mt’a düşen bu fark bugün içinde yeniden 75 RMB/mt’a çıktı. Yerel sıcak rulo sac fiyatları 80 RMB/mt artışla 3.265 RMB/mt depo çıkışı seviyesine yükselirken inşaat demiri fiyatları 17 RMB/mt artışla 3.190 RMB/mt depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.