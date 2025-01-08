Çin’de ekskavatör satışlarının 2024’te %3,13 yükselmesi bekleniyor

Çin’de ekskavatör satışlarının geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %16 artışla 19.369 adet seviyesinde yer alması bekleniyor.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık bazda %22,1 artışla 9.312 adet ve dış piyasalara ise yıllık %10,8 artışla 10.057 adet satış gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

2024 yılının tamamında Çin’de ekskavatör satışlarının yıllık %3,13 artışla 201.131 adet olması bekleniyor. İç piyasaya yapılan satışların yıllık %11,7 yükseleceği, dış piyasalara yapılan satışların ise yıllık %4,24 düşeceği öngörülüyor.