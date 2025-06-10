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ÇİB: Türkiye Trump’ın vergi artışından dolaylı şekilde etkilenecek

Salı, 10 Haziran 2025 10:27:25 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD yönetiminin çelik ithalatına yönelik vergileri %50’ye çıkarması hakkında yorum yapan Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, söz konusu artışın etkilerinin mevcut vergiler nedeniyle uzun süredir ABD pazarında etkin bir şekilde yer alamayan Türkiye çelik sektörü için dolaylı olacağını ifade etti.

ABD’ye ihracat yapamayan üreticilerin odaklarını Türkiye’nin geleneksel pazarlarına ve hatta Türkiye’ye çevirebileceğini dile getiren Aslan, özellikle Çin, Hindistan, İran ve Kuzey Afrika ülkeleri gibi devlet destekli üreticilerden gelen ürünlerin rekabeti artırarak piyasa dinamiklerini değiştireceğini belirtti. 

Öte yandan Aslan, diğer ülkelerin ABD’nin korumacılık önlemlerine karşı misilleme önlemleri alacağını sözlerine ekledi. 


Etiketler: Türkiye Avrupa Görüş Kota ve Vergiler 

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