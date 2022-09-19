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ÇİB: Bu yıl Türkiye'den İsrail'e çelik ihracatı 2 milyon mt'u aşacak

Pazartesi, 19 Eylül 2022 17:25:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Türkiye çelik sektörünün İsrail ile olan bağlarını güçlendirmek ve ticaret hacmini artırmak amacıyla İsrail Tel Aviv’e Ticaret Heyeti programı düzenledi. Bu kapsamda 17 Türk ihracatçı şirketin katılımıyla yeni iş birlikleri ve ortak yatırımlar için görüşmeler yapıldı.

2002 yılından günümüze kadar İsrail’in en çok çelik ithalatı gerçekleştirdiği ülkenin Türkiye olduğunu bildiren ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, bu yılın ilk yedi ayında Türkiye’den İsrail’e çelik ihracatının 1,1 milyon mt, bu ihracatın değerinin ise 951 milyon $ olduğunu belirtti. Söz konusu dönemde İsrail’e en fazla ihraç edilen ilk beş ürün inşaat demiri, filmaşin, dikişli boru, sıcak yassı ve inşaat aksamı oldu.

İsrail’de Türkiye çıkışlı çeliğe yönelik talebin artacağını düşünen Aslan, alternatif pazarlar olan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve Güney Çin Denizi’ndeki gerilimler nedeniyle İsrail için Türkiye ile yapılan ticaretin öneminin arttığını ifade etti. Ülkelerin yakınlığından dolayı İsrailli çelik ithalatçılarının Türkiye’yi tercih ettiğini söyleyen ÇİB Başkanı, bu yıl Türkiye’den İsrail’e çelik ihracatının 2 milyon mt’u aşacağını belirtti.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye’nin toplam 17 milyar $’lık çelik ihracatı gerçekleştirildiğini bildiren Aslan, yılın tamamı için daha önce 25 milyar $ olan ihracat hedefinin emtia fiyatlarındaki artıştan dolayı revize edildiğini, değerin geçtiğimiz yıla kıyasla değişmeyerek 21 milyar $’da kalabileceğini ifade etti.


Etiketler: Boru İnşaat Demiri Filmaşin Borular Uzun Ürünler Yassı Ürünler Türkiye İsrail Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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