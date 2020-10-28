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Chongqing Steel’in net kârı üçüncü çeyrekte yükseldi, satış hacmi arttı

Çarşamba, 28 Ekim 2020 11:57:56 (GMT+3)   |   Şanghay
       

China Chongqing Steel Group’un bağlı kuruluşu Çinli çelik üreticisi Chongqing Iron & Steel Co., Ltd (Chongqing Steel), bu yıl Ocak-Eylül döneminde yıllık %3,95 artışla 17,85 milyar RMB (2,7 milyar $) faaliyet geliri, yıllık %48,56 düşüşle de 370 milyon RMB (55,1 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, şirketin faaliyet geliri çeyreklik bazda %22,8 artışla 7 milyar RMB (1,04 milyar $) olurken, net kârı ise çeyreklik bazda %108,3 artışla 250 milyon RMB (37,2 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk dokuz ayında şirketin çelik satışları yıllık %7,21 artış göstererek, söz konusu dönemdeki faaliyet geliri artışına katkı sağladı.


Etiketler: Uzak Doğu  mali sonuçlar  Çin  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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