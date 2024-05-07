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China Shenhua Energy ilk çeyrekte 15,88 milyar RMB net kâr elde etti

Salı, 07 Mayıs 2024 09:53:20 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli başlıca maden ve yıkama şirketi China Shenhua Energy Co., Ltd., 2024 yılının Ocak-Mart dönemine ait mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin sağladığı bilgilere göre China Shenhua Energy ilk çeyrekte yıllık %0,7 artışla 87,65 milyar RMB (12,3 milyar $) faaliyet kârı elde ederken net kârı %14,7 düşüşle 15,88 milyar RMB (2,2 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Şirket yılın ilk üç ayında yıllık uzun süreli kontratlarla ortalama 490 RMB/mt (69$/mt) seviyesinden 58,5 milyon mt kömür satarken aylık uzun süreli kontratlarla 737 RMB/mt (104$/mt) seviyesinden 36,7 milyon mt kömür satışı gerçekleştirdi. Şirket spot piyasaya ortalama 591 RMB/mt’dan (83$/mt) 16,2 milyon mt kömür sattı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Mali Sonuçlar 

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