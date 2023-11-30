Çelik Halat ve Tel Sanayii Malatya’da güneş enerjisi santrali kurmayı planlıyor

Perşembe, 30 Kasım 2023 14:41:22 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ’nin Malatya, Yazıhan’da gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının inceleme ve değerlendirme sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 77,26 milyon TL olan proje kapsamında toplam 45.120 adet güneş paneli kurulacak. Yaklaşık 24 MWm kurulu güce sahip olacak santralin yılda 40,71 milyon kWh enerji üreteceği öngörülüyor.