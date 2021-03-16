Çelik fiyatlarındaki artışlar Brezilya inşaat sektöründe belirsizlik yarattı

Salı, 16 Mart 2021 12:24:36 (GMT+3) | Sao Paulo

Valor tarafından yapılan bir habere göre, Brezilya inşaat sektörü, yerel çelik sektöründe fiyatların Nisan ve Mayıs aylarında yine artmasını bekliyor.

Yüksek miktarlarda çelik ürünleri alan birçok konut inşaatçısı, ArcelorMittal ve Brezilya’nın çelik fiyatlarını Nisan ayında %30-35 arasında artıracağını söyledi. Habere göre, söz konusu fiyatların pazarlığı genellikle duruma göre yapıldığı için fiyat artışları yerel inşaat sektörünü farklı yönlerden etkileyebilir.

Brezilyalı çelik üreticileri halihazırda Mayıs ayında %20’ye kadar çıkabilecek yeni bir fiyat artışı yapmayı düşünüyor.