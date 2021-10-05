Çelik Dış Ticaret Derneği hammadde piyasalarını ve navlun piyasası beklentilerini tartıştı

Salı, 05 Ekim 2021 17:26:09 (GMT+3) | İstanbul

Çelik Dış Ticaret Derneği’nin 5 Ekim tarihinde online olarak gerçekleştirdiği Söz Sizde – Çelik Sohbetleri toplantısında hammadde piyasasındaki son durum ve navlun piyasasına ilişkin beklentiler tartışıldı.

Dernek Başkanı Namık Ekinci’nin açılış konuşmasının ardından, bu yıl demir cevheri fiyatlarının dalgalanmalar gösterdiğini ifade eden Ormet Metal Genel Müdürü Erol Taranto, Mayıs ayında zirveyi gören fiyatların Eylül ayına kadar düşüş gösterdiğini belirtti. Taranto, demir cevheri fiyatlarının 2022 yılında 90$/mt seviyesinin altına düşebileceğini tahmin ediyor. Erol Taranto kömür fiyatlarına ilişkin ise, Çin ve Avustralya arasındaki sıkıntıların fiyatların düşmesine neden olduğunu söyledi.

Çin’de hurda tüketiminin artarak uluslararası piyasada önemli bir oyuncu haline geleceğini ifade eden Metkim Metal Limited Kurucu Ortağı Osman Türeyyen, ülkenin 2022 yılının ilk çeyreğinde hurda piyasasına gireceğini söyledi. Türeyyen, Türkiye’de ithal hurda fiyatları 435-445$/mt CFR aralığında yer alırken, yılın son çeyreğinde fiyatların 450-460$/mt CFR bandına yükselmesini beklediğini ifade etti. Hurda satışı için başlıca pazar olan Türkiye çelik sektöründe devreye alınan yeni kapasiteler nedeniyle hurda ithalatının artacağını söyleyen Türeyyen, hurda bulunabilirliği konusunda sıkıntı yaşanmayacağını, ancak kaliteli hurda bulmakta zorluk yaşanabileceğini belirtti.

Navlun piyasaları hakkında görüşlerini paylaşan Borusan Lojistik’ten Çağlayan Fazla, navlunlarda kaydedilen artışın, arz-talep dengesizliği, konteyner bulunurluğundaki sıkıntılar ve yavaşlayan liman operasyonlarından kaynaklandığını ifade etti. Pandemi nedeniyle limanlarda uygulanan personel kısıtlamalarının liman operasyonlarını yavaşlattığını ve bu nedenle limanlardaki yoğunluğun arttığını söyleyen Fazla, gemilerin limanda kalış zamanının sefer süresi ve sefer maliyetini artırmasının navluna yansıdığını belirtti. Çağlayan Fazla, dördüncü çeyreğin geleneksel olarak yoğun sezon olması nedeniyle navlun fiyatlarının yatay seyredeceğini düşünüyor.

Esna Uluslararası Taşımacılık’ın Yönetici Direktörü Naci Tacikayan ise navlun oranlarının eski seviyelere dönmeyeceğini, 2022 yılının konteyner bulunabilirliği açısından sıkıntılı geçmeye devam edeceğini, ancak 2022 yılının ikinci yarısında bir iyileşme görülebileceğini ifade etti.