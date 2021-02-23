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CAP faaliyetlerine yeniden başladı, 270.000 mt üretim kaybı var

Salı, 23 Şubat 2021 10:54:06 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şili merkezli madencilik şirketi CAP Group, tesislerine erişimini engelleyen sendika protestolarının sona ermesinin ardından Huasco pelet tesisi, Guacolda II limanı ve Las Losas limanında tüm faaliyetlerine yeniden başladığını açıkladı.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, CAP, protestolar nedeniyle Huasco pelet tesisinde faaliyetlerini askıya almıştı ve ayrıca Guacolda II limanını kapatmak zorunda kalmıştı. Söz konusu eylemler, CAP’ın tesislerine yakın bir yerde bulunan başka bir şirketin sendikaları tarafından yapılıyordu ve eylemcilerin bölgedeki tüm yolları kapatması CAP’ı da etkiledi. Şirket, faaliyetlerini askıya aldığı dönemde 270.000 mt pelet üretim kaybı yaşadı.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, CAP ayrıca faaliyetlerini askıya almasının vergilerin ardından 14 milyon $ zarara yol açtığını doğrulamış ve 2021’de bu kaybı dengelemeye çalışacağını belirtmişti.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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