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CAAM: Çin’de otomobil üretimi 1-20 Mart döneminde 1,2 kat arttı

Cuma, 26 Mart 2021 15:03:09 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1-20 Mart döneminde Çin’in 11 başlıca otomobil üreticisinin toplam üretimi yıllık 1,2 kat artışla 1,27 milyon adet oldu.

Söz konusu dönemde, binek araç üretimi yıllık 1,3 kat artışla 1,01 milyon adet olurken, ticari araç üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kat artarak 25.400 adet seviyesinde kaydedildi.

Aynı zamanda, Çin Binek Araç Birliği sekreteri Cui Dongshu, 2021 yılında Çin’in yeni elektrikli binek araç satışlarının yıllık %70 artışla 2 milyon adede, toplam yeni elektrikli araç satışlarının ise yıllık 900.000 adet veya %69 artışla 2,2 milyon adede ulaşmasının beklendiğini söyledi.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  üretim  otomotiv  |  benzer haberler »


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