Şubat ayında Çin'in otomobil üretimi 4,2 ve satışları 3,6 kat arttı

Cuma, 12 Mart 2021 14:32:13 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Şubat ayında Çin’de otomobil üretimi aylık %37,1 düşüş fakat yıllık 4,2 kat artışla 1,50 milyon adet, satışları ise aylık %41,9 düşüş fakat yıllık 3,6 kat artışla 1,46 milyon adet oldu. Geçen yılın Şubat ayında Covid-19 salgınının olumsuz etkisi nedeniyle düşük bir seviye kaydedilmesi ve son kullanıcıların iyileşen talebi, otomobil üretimi ve satışlarının artmasını sağladı.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, Çin’de otomobil üretimi yıllık %88,9 artışla 3,89 milyon adet olurken, satışları yıllık %76,2 artışla 3,96 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında, binek araç üretimi aylık %39,1 düşüş fakat yıllık 4,8 kat artışla 1,16 milyon adet, satışları ise aylık %43,5 düşüş fakat yıllık 4,1 kat artışla 1,16 milyon adet oldu.

Ocak-Şubat döneminde ise, binek araç üretimi yıllık %87 artışla 3,07 milyon adet olurken, satışları yıllık %74 artışla 3,20 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ticari araç üretimi aylık bazda %28,8, satışları ise aylık %34,8 düşüş gösterdi. Aynı ayda ticari araç üretimi yıllık 2,8 kat artışla 340.000 adet olurken, satışlar yıllık 2,5 kat artışla 299.000 adet seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, ticari araç üretimi yıllık %96,3 artışla 818.000 adet olurken, satışları yıllık %86,2 artışla 757.000 adet seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında, yeni elektrikli araç üretimi ve satışı sırasıyla yıllık 7,2 ve 5,8 kat artışla 124.000 adet ve 110.000 adet seviyesinde yer alarak Şubat ayı rekoru kırdı.

Ocak-Şubat döneminde ise, yeni elektrikli araç üretimi yıllık 3,9 kat artışla 317.000 adet, satışları da yıllık 3,2 kat artışla 289.000 adet seviyesinde kaydedildi.