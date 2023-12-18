﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çinli Baosteel otomobil üretimi için karbonu azaltılmış çelik tedarik edecek

Pazartesi, 18 Aralık 2023 12:32:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Çinli çelik üreticisi Baosteel ve Çin merkezli otomobil üreticisi Chery Automobile Company yeşil ve düşük karbonlu çelik tedarik zinciri oluşturmak için mutabakat anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya göre 2024 yılından itibaren Baosteel Chery’nin mevcut araç modellerinin üretiminde kullanılmak üzere BeyondECO® markası altında karbon emisyonu %30 oranında azaltılmış çelik tedarik edecek.

Ayrıca şirket hidrojen bazlı düşük karbonlu üretim teknolojisini kullanarak 2026 yılından itibaren Chery’ye emisyonu %50 oranında azaltılmış çelik tedarik etmeyi hedefliyor.

Öte yandan Baosteel 2025 yılında 1,8 milyon mt kapasiteye sahip emisyonsuz otomotiv çeliği hattını devreye alacak.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Otomotiv Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

WISCO’nun yüksek mukavemetli galvanizli sacı Fransız otomotiv devinden onay aldı

06 Kas | Çelik Haberler

Çin’de otomobil üretimi ve satışları ağustos ayında arttı

11 Eyl | Çelik Haberler

Jietai Metal Products sac üretim tesisi kuracak

27 Haz | Çelik Haberler

Baogang, Cherry Automobile için otomotiv sacı tedarik edecek

24 May | Çelik Haberler

Tangsteel S500MC ve DP600 kalite otomotiv çeliği geliştirdi

14 May | Çelik Haberler

WISCO, SAPH370-P kalite sıcak haddelenmiş dekape sacın seri üretimine başladı

09 May | Çelik Haberler

İki büyük çelik sac projesi Çin Devlet Konseyi tarafından onaylandı

04 May | Çelik Haberler

Hansteel galvanizlemeye yönelik HCT780X+Z kalite çift fazlı çelik üretti

19 Nis | Çelik Haberler

Hansteel, mart ayında 36.000 mt soğuk haddelenmiş çelik üretti

12 Nis | Çelik Haberler

Zenith Steel, lastik teli yapımı için 72A kalite filmaşin üretti

11 Nis | Çelik Haberler