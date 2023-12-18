Çinli Baosteel otomobil üretimi için karbonu azaltılmış çelik tedarik edecek

Pazartesi, 18 Aralık 2023 12:32:42 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Çinli çelik üreticisi Baosteel ve Çin merkezli otomobil üreticisi Chery Automobile Company yeşil ve düşük karbonlu çelik tedarik zinciri oluşturmak için mutabakat anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya göre 2024 yılından itibaren Baosteel Chery’nin mevcut araç modellerinin üretiminde kullanılmak üzere BeyondECO® markası altında karbon emisyonu %30 oranında azaltılmış çelik tedarik edecek.

Ayrıca şirket hidrojen bazlı düşük karbonlu üretim teknolojisini kullanarak 2026 yılından itibaren Chery’ye emisyonu %50 oranında azaltılmış çelik tedarik etmeyi hedefliyor.

Öte yandan Baosteel 2025 yılında 1,8 milyon mt kapasiteye sahip emisyonsuz otomotiv çeliği hattını devreye alacak.