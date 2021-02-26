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Şanghay’da elektrikli araç üretimi 2025’e kadar 1,2 milyon adedi geçecek

Cuma, 26 Şubat 2021 12:13:50 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Şanghay hükümeti, 25 Şubat tarihinde Elektrikli Araç Üretimini Hızlandırma Planı (2021-2025) yayımladı. Plana göre, 2025 yılına kadar Şanghay’da elektrikli araç üretimi 1,2 milyon adedi geçerken, söz konusu üretimin değerinin 350 milyar RMB’yi aşarak Şanghay’ın otomobil sektöründeki toplam üretim değerinin %35’ini oluşturması bekleniyor.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Şanghay’da 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla şarjlı hibrit elektrikli araç için özel ehliyet gerekmeyecek. 2020 yılında, Şanghay’da yeni elektrikli araç satışı yıllık %92 artışla 121.000 adet oldu. Aynı zamanda, 2020 yılında yalnızca elektrikle giden otomobil satışlarının toplam elektrikli araç satışındaki payı, 2018 yılında kaydedilen %29’dan %63 seviyesine yükseldi. Piyasa analistleri, bu artışın devam edeceğini düşünüyor. Şanghay hükümeti tarafından 2020 yılının Ekim ayında yayımlanan belgeye göre, 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla diğer şehirlerin ruhsatına sahip araçlar Şanghay’ın merkezine giremeyecek. Bu da elektrikli araç satışlarını belirli bir oranda destekledi.


Etiketler: Çin  üretim  otomotiv  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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