CAAM: Çin’in otomobil üretimi Ocak ayında aylık bazda düştü, yıllık bazda ise güçlü bir şekilde arttı

Çarşamba, 10 Şubat 2021 16:21:53 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında Çin’de otomobil üretimi yıllık bazda %34,6 artış fakat aylık bazda %15,9 düşüşle 2,39 milyon adet, satışları ise yıllık bazda %29,5 artış ve aylık bazda %11,6 düşüşle 2,50 milyon adet oldu.

Ocak ayında, binek araç üretimi yıllık bazda %32,4 artış fakat aylık bazda %18,1 düşüşle 1,91 milyon adet olurken, satışlar yıllık bazda %26,8 artış ve aylık bazda %13,9 düşüşle 2,05 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ticari araç üretimi aylık bazda %6,1 düşüş, satışlar ise aylık %0,5 artış gösterdi. Aynı ayda ticari araç üretimi yıllık %44,3 artışla 478.000 adet olurken, satışlar yıllık %43,1 artışla 458.000 adet seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayında yeni elektrikli araç üretimi ve satışı sırasıyla yıllık %285,8 ve %238,5 artışla 194.000 adet ve 179.000 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu üretim ve satışlar aylık bazda ise sırasıyla %17,8 ve %27,8 düşüş gösterdi.

CAAM’a göre bu yılın ilk çeyreğinde, Çin’in ekonomik gelişiminin genel olarak iyi olması beklense de, Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan değişiklikler ve yurt dışı pazarlarındaki etkisi, otomobil endüstrisine dair birçok belirsizliği beraberinde getiriyor. Buna ek olarak, elektronik çip arzında geçen yılın sonundan beri süren eksikliğin otomobil sektörünü olumsuz etkilemesi bekleniyor.