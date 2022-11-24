﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’de yeni elektrikli araç üretimi Ocak-Ekim döneminde %108,4 arttı

Perşembe, 24 Kasım 2022 10:29:39 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin’in yeni elektrikli araç üretimi yıllık %108,4 artışla 5,59 milyon adet oldu.

Yalnızca Ekim ayında, ülkenin yeni elektrikli araç üretimi aylık %0,8 düşüş ve yıllık %85 artışla 752.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Piyasa analistlerine göre, Çin’in yeni elektrikli araçlara yönelik devam eden önemli teknolojik çalışmaları, elektrikli araç sektörünün büyümesi ve müşterilerin buna daha fazla yönelmesi sektördeki kalkınmayı destekleyecek.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

CAAM: Çin’in otomobil satışları Ağustos ayında %32,1 arttı

13 Eyl | Çelik Haberler

CAAM: Çin’in otomobil satışları Haziran ayında %34,4 arttı

13 Tem | Çelik Haberler

CAAM: Çin’de otomobil üretimi 1-20 Nisan döneminde %3,1 düştü

28 Nis | Çelik Haberler

CAAM: Çin’de otomobil üretimi 1-20 Mart döneminde 1,2 kat arttı

26 Mar | Çelik Haberler

Şubat ayında Çin'in otomobil üretimi 4,2 ve satışları 3,6 kat arttı

12 Mar | Çelik Haberler

Şanghay’da elektrikli araç üretimi 2025’e kadar 1,2 milyon adedi geçecek

26 Şub | Çelik Haberler

CAAM: Çin’in otomobil üretimi Ocak ayında aylık bazda düştü, yıllık bazda ise güçlü bir şekilde arttı

10 Şub | Çelik Haberler

CAAM: Çin’de otomobil üretimi 1-10 Ocak döneminde %27,4 düştü

15 Oca | Çelik Haberler

CAAM: Çin’de otomobil üretimi 1-20 Aralık döneminde %3 düştü

23 Ara | Çelik Haberler

CAAM: Çin’de otomobil üretimi 1-20 Kasım döneminde %9,6 arttı

25 Kas | Çelik Haberler