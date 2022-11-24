Çin’de yeni elektrikli araç üretimi Ocak-Ekim döneminde %108,4 arttı

Perşembe, 24 Kasım 2022 10:29:39 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin’in yeni elektrikli araç üretimi yıllık %108,4 artışla 5,59 milyon adet oldu.

Yalnızca Ekim ayında, ülkenin yeni elektrikli araç üretimi aylık %0,8 düşüş ve yıllık %85 artışla 752.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Piyasa analistlerine göre, Çin’in yeni elektrikli araçlara yönelik devam eden önemli teknolojik çalışmaları, elektrikli araç sektörünün büyümesi ve müşterilerin buna daha fazla yönelmesi sektördeki kalkınmayı destekleyecek.