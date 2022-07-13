CAAM: Çin’in otomobil satışları Haziran ayında %34,4 arttı

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 15:31:05 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi bu yılın Haziran ayında aylık %29,7 ve yıllık %28,2 artışla 2,5 milyon adet; satışları ise aylık %34,4 ve yıllık %23,8 artışla 2,5 milyon adet oldu.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, otomobil üretimi yıllık %3,7 düşüşle 12,12 milyon adet olurken, satışları yıllık %6,6 düşüşle 12,06 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, binek araç üretimi aylık %31,6 ve yıllık %43,6 artışla 2,24 milyon adet seviyesinde yer alırken, binek araç satışları ise aylık %36,9 ve yıllık %41,2 artışla 2,22 milyon adet oldu. Bu yılın ilk altı ayında, binek araç üretimi yıllık %6 artışla 10,43 milyon adet, satışları yıllık %3,4 artışla 10,36 milyon adet seviyelerinde yer aldı.

Ticari araç üretimi Haziran ayında aylık %15,7 artış ve yıllık %32,2 düşüşle 261.000 adet olurken, satışları ise aylık %17,4 artış ve yıllık %37,4 düşüşle 281.000 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, ticari araç üretimi yıllık %38,5 düşerek 1,68 milyon adet olurken, ticari araç satışları yıllık %41,2 düşüşle 1,70 milyon adet oldu.

Söz konusu ayda, yeni elektrikli araç üretimi aylık %26,6 ve yıllık 1,3 kat artışla 590.000 adet olurken, satışları ise aylık %33,4 ve yıllık 1,3 kat artışla 596.000 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Haziran döneminde ise yeni elektrikli araç üretimi ile satışları yıllık 1,2 kat artışla sırasıyla 2,66 milyon adet ve 2,6 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.

Bu yılın ilk yarısında, Çin’in otomobil ihracatı yıllık %47,1 artışla 1,22 milyon adet seviyesinde yer aldı.