CAAM: Çin’in otomobil satışları Ağustos ayında %32,1 arttı

Salı, 13 Eylül 2022 11:22:53 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi bu yılın Ağustos ayında aylık %2,4 düşüş ve yıllık %38,3 artışla 2,4 milyon adet; satışları ise aylık %1,5 düşüş ve yıllık %32,1 artışla 2,38 milyon adet oldu.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, otomobil üretimi yıllık %4,8 artışla 16,97 milyon adet olurken, satışları yıllık %1,7 artışla 16,86 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Otomobil üretimi ve satışları bu yılın ikinci çeyreğinden bu yana ilk kez aynı anda artış gösterdi.

Söz konusu ayda, binek araç üretimi aylık %2,4 düşüş ve yıllık %43,7 artışla 2,16 milyon adet seviyesinde yer alırken, binek araç satışları ise aylık %2,3 düşüş ve yıllık %36,5 artışla 2,13 milyon adet oldu. Bu yılın ilk sekiz ayında, binek araç üretimi yıllık %14,7 artışla 14,80 milyon adet, satışları yıllık %11,7 artışla 14,66 milyon adet seviyelerinde yer aldı.

Ticari araç üretimi Ağustos ayında aylık %2,7 düşüş ve yıllık %3,1 artışla 238.000 adet olurken, satışları ise aylık %5 ve yıllık %4 artışla 258.000 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, ticari araç üretimi yıllık %34,1 düşerek 2,17 milyon adet olurken, ticari araç satışları yıllık %36,2 düşüşle 2,21 milyon adet oldu.

Söz konusu ayda, yeni elektrikli araç üretimi aylık %12 ve yıllık 1,2 kat artışla 691.000 adet olurken, satışları ise aylık %12,3 ve yıllık 1 kat artışla 666.000 adet seviyesinde yer aldı. Yeni elektrikli araç üretimi ve satışları aylık bazda bu zamana kadarki en yüksek seviyesini kaydetti. Ocak-Ağustos döneminde ise yeni elektrikli araç üretimi yıllık 1,2 kat artışla 3,97 milyon adet ve satışları da yıllık 1,1 kat artışla 3,86 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.

Bu yılın ilk sekiz ayında, Çin’in otomobil ihracatı yıllık %52,8 artışla 1,82 milyon adet seviyesinde yer alırken, yeni elektrikli araç ihracatı ise yıllık %97,4 artışla 340.000 adet oldu.