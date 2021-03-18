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British Steel üretim sürecini ve çevresel performansını iyileştirmek için yatırım yapacak

Perşembe, 18 Mart 2021 11:20:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, dönüşümünün bir sonraki aşamasını desteklemek için bu yıl 100 milyon £ yatırım yapacağını açıkladı. Yatırım, yeni bir kütük döküm ünitesi, hurda ön ısıtma tesisi, vinçler ve yeni karbon salımı kontrol sistemi dahil olmak üzere üretim faaliyetlerini iyileştirmeye ve çevresel performansı desteklemeye odaklanacak.

Şirket bir yıl önce Jingye Group tarafından devralınmasının ardından kâra geçti. British Steel, alımın ardından geçen bir yılda önemli operasyonel iyileştirmeler elde etti, yeni ürünler piyasaya sürdü, Teesside ve Skinningrove tesislerinde 7/24 operasyon başlattı ve Immingham Bulk Terminal’in işletmesini geri aldı.

British Steel ayrıca CEO Ron Deelen’in bu yıl Mart ayının sonunda görevinden istifa edeceğini, ancak Jingye ile çalışmaya devam edeceğini belirtti.


Etiketler: İngiltere  yatırım  Avrupa  |  benzer haberler »


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