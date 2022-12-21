﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya’nın yassı mamul satışları Kasım ayında azaldı

Çarşamba, 21 Aralık 2022 09:43:09 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 310.000 mt’a kıyasla 290.600 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları aylık %6,3 düşüşle 290.600 mt seviyesine geriledi. Böylelikle yassı mamul stokları Ekim ayına kıyasla %0,8 düşüşle 831.300 mt olurken, stok devir hızı ise bir önceki ay kaydedilen 2,7 ay seviyesine kıyasla 2,9 ay seviyesine yükseldi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levhasıcak rulo sacsoğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %12 düşüşle 156.700 mt oldu.

INDA, Aralık ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Kasım ayına kıyasla %20 düşmesini bekliyor.


Etiketler: sıcak rulo sac Galvanizli Kaplamalı Levha soğuk rulo sac Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 50. Hafta

15 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Baosteel Ocak ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 28,7$/mt artırdı

13 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 49. Hafta

08 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 48. Hafta

01 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 47. Hafta

24 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’nın yassı mamul satışları Ekim ayında azaldı

23 Kas | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 46. Hafta

17 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 45. Hafta

10 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 44. Hafta

03 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 43. Hafta

27 Eki | Yassı Ürünler ve Slab