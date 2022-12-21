Brezilya’nın yassı mamul satışları Kasım ayında azaldı

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 310.000 mt’a kıyasla 290.600 mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları aylık %6,3 düşüşle 290.600 mt seviyesine geriledi. Böylelikle yassı mamul stokları Ekim ayına kıyasla %0,8 düşüşle 831.300 mt olurken, stok devir hızı ise bir önceki ay kaydedilen 2,7 ay seviyesine kıyasla 2,9 ay seviyesine yükseldi.
Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %12 düşüşle 156.700 mt oldu.
INDA, Aralık ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Kasım ayına kıyasla %20 düşmesini bekliyor.