﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya’nın yassı mamul satışları Nisan ayında hafifçe arttı

Cuma, 24 Mayıs 2024 10:09:28 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %7,2 artışla 345.700 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Mart ayına kıyasla %13,4 artışla 345.700 mt seviyesine yükseldi. Böylelikle yassı mamul stokları aylık %1,5 artışla 916.700 mt olurken, stok devir hızı ise 2,8 ay seviyesinde kaydedildi. Bu seviye, yakın zamanda onaylanan kota sistemi ve getirilen ithalat vergilerinin yarattığı belirsizlik hesaba katıldığında kabul edilebilir görülüyor.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %2,3 düşüşle 242.300 mt seviyesinde kaydedildi.

Satışlar yıllık bazda %10,3, alımlar %8,7 gerilerken ve ithalat %50,5 artış gösterdi.

INDA, 2024’ün Mayıs ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Nisan ayına kıyasla %3,5 artmasını bekliyor.

Analistlerle birlikte gerçekleştirdiği bir konferansta konuşan INDA başkanı Carlos Loureiro, kota sistemi ve artan ithalat vergisi nedeniyle belirsizliklerin devam ettiğini ifade etti. Loureiro’ya göre çelik üreticilerinin yakın zamanda fiyat artışı yapmaları beklenmiyor. İthalatçılar yeni bağlantı yapmasa da ithalat tonajı artacak.

 


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Galvanizli Levha Soğuk Rulo Sac Kaplamalı Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 21. Hafta, 2024

23 May | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 20. Hafta, 2024

16 May | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 19. Hafta, 2024

09 May | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da yassı mamul fiyatları tatil öncesinde yatay

03 May | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 18. Hafta, 2024

02 May | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’nın yassı mamul satışları Mart ayında hafifçe arttı

26 Nis | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 16. Hafta, 2024

18 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 14. Hafta, 2024

04 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da yassı mamul tüccarları sıcak sac fiyatlarını düşürse de üreticilerin teklifleri yatay

04 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da yassı mamul fiyatları cansız talep nedeniyle yatay

29 Mar | Yassı Ürünler ve Slab