Brezilya’nın yassı mamul satışları Nisan ayında hafifçe arttı

Cuma, 24 Mayıs 2024 10:09:28 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %7,2 artışla 345.700 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Mart ayına kıyasla %13,4 artışla 345.700 mt seviyesine yükseldi. Böylelikle yassı mamul stokları aylık %1,5 artışla 916.700 mt olurken, stok devir hızı ise 2,8 ay seviyesinde kaydedildi. Bu seviye, yakın zamanda onaylanan kota sistemi ve getirilen ithalat vergilerinin yarattığı belirsizlik hesaba katıldığında kabul edilebilir görülüyor.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %2,3 düşüşle 242.300 mt seviyesinde kaydedildi.

Satışlar yıllık bazda %10,3, alımlar %8,7 gerilerken ve ithalat %50,5 artış gösterdi.

INDA, 2024’ün Mayıs ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Nisan ayına kıyasla %3,5 artmasını bekliyor.

Analistlerle birlikte gerçekleştirdiği bir konferansta konuşan INDA başkanı Carlos Loureiro, kota sistemi ve artan ithalat vergisi nedeniyle belirsizliklerin devam ettiğini ifade etti. Loureiro’ya göre çelik üreticilerinin yakın zamanda fiyat artışı yapmaları beklenmiyor. İthalatçılar yeni bağlantı yapmasa da ithalat tonajı artacak.